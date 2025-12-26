  1. بین الملل
هشدار حماس به رژیم صهیونیستی درباره عواقب تداوم جنایات

جنبش حماس به رژیم صهیونیستی درباره عواقب ادامه سیاست‌های تجاوزکارانه‌ این رژیم هشدار داد و تأکید کرد که این جنایت‌ها باعث امنیت برای اشغالگران نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه ای به عملیات مقاومتی در شهرک صهیونیست نشین العفوله در سرزمین های اشغالی واکنش نشان داد.

در بیانیه حماس آمده است: عملیات العفوله بیانگر خشم انباشته شده مردمی و نتیجه جنایات روزانه اشغالگران صهیونیستی است.

جنبش حماس تأکید کرد: ما به رژیم صهیونیستی درباره عواقب ادامه سیاست‌های تجاوزکارانه‌ هشدار می دهیم و تأکید می‌کنیم که این جنایات، امنیت را برای اشغالگران به ارمغان نخواهد آورد.

جنبش حماس از مردم فلسطین تقاضا کرد که وحدت خود را در مواجهه با اشغالگران تقویت کنند و از جامعه بین‌المللی هم خواست که مسئولیت خود را بپذیرد و سکوت خود را در قبال جنایان رژیم صهیونیستی بشکند.

رسانه های رژیم صهیونیستی ظهر امروز جمعه از هلاکت دو شهرک نشین بر اثر عملیات ترکیبی زیرگیری با خودرو و حمله با سلاح سرد در حد فاصل دو شهرک صهیونیستی «العفوله» و «بیسان» در شمال فلسطین اشغالی و زخمی شدن دست کم ۶ تن خبر دادند.

