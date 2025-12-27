تقویم فشرده تکواندو تا بازی های آسیایی ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم منتشر شده در فدراسیون جهانی تکواندو، تاریخ «مسابقات برون مرزی» مهم از جمله قهرمانی نوجوانان جهان، قهرمانی پومسه جهان، قهرمانی پاراتکواندو جهان و … مشخص شده است که تیم ملی برای حضور موفق در مسابقاتی مهم مانند بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا باید در این رویدادها خود را محک بزند.

نکته مهم و قابل تأمل اینکه ماراتن کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نیز آغاز می‌شود که هر یک از رقابت‌ها می‌تواند در جهت افزایش امتیازات در رنکینگ المپیکی اهمیت فوق العاده ای داشته باشد.

در ابتدای سال میلادی رقابت‌های آزاد فجیره (G2) ۱۲ تا ۱۳ بهمن در کشور امارات برگزار می‌گردد که با توجه به اهتمام فدراسیون جهانی تکواندو اکثر کشورها در این تورنمنت حضور پیدا می‌کنند.

بعد از دو سال قهرمانی نوجوانان جهان با گرید ۴ یعنی ۴۰ امتیاز در کشور ازبکستان ۲۳ تا ۲۸ فروردین برگزار می‌شود که نوجوانان کشورمان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این رویداد مهم حضور پیدا خواهد کرد. با توجه به برگزاری المپیک نوجوانان در آبان ماه، میدان جهانی تاشکند اهمیت ویژه ای برای کلیه کشورها خواهد داشت.

رقابت‌های قهرمانی آسیا در بخش‌های کیوروگی، پومسه و آزاد پاراتکواندو به میزبانی مغولستان اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه انجام می‌شود که برای تکواندوکاران کشورمان در راستای ارتقای جایگاه در جدول رنکینگ المپیکی حائز اهمیت خواهد بود.

چهار مرحله از مسابقات گرندپری از سوی WT پیش بینی شده که دور مرحله از آن یعنی مسابقات رم در ایتالیا و «موجو» در کره جنوبی پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا انجام شده و رقابت‌های پاریس و مرحله نهایی در آستانه قزاقستان نیز بعد از این بازی‌های های پراهمیت انجام خواهد شد.

گفتنی است تا شروع سال ۲۰۲۶ تقویم فدراسیون جهانی مطمئناً با تغییراتی همراه خواهد شد؛ تاریخ برخی رویدادها و همچنین میزبانان مسابقات ممکن است با تغییراتی همراه و برخی که معلوم نیست، به زودی مشخص شوند.

