۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

زلزله‌ای ۳.۳ ریشتری فیروزکوه مصدوم نداشت

زلزله‌ای ۳.۳ ریشتری فیروزکوه مصدوم نداشت

فیروزکوه- سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: زلزله‌ای ۳.۳ ریشتری فیروزکوه مصدوم نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تا این لحظه، هیچ گزارشی دال بر وقوع خسارت جانی یا مصدوم ناشی از زمین‌لرزه فیروزکوه نداشتیم.

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: بزرگی این زلزله (۳.۳ ریشتر) به طور معمول در دسته زمین‌لرزه‌های خفیف تا متوسط قرار می‌گیرد که اغلب بدون ایجاد خسارت جدی تنها احساس می‌شوند.

براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در ساعت ۹:۵۲ صبح امروز شنبه در عمق حدود هفت کیلومتری زمین رخ داده است.

‌مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۶۸ درجه عرض شمالی و ۵۲.۳۹ درجه طول شرقی، در نزدیکی شهرهای ارجمند (۱۸ کیلومتری) و فیروزکوه ثبت شده است.

