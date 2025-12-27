دریافت 12 MB کد خبر 6703523 https://mehrnews.com/x39YYC ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸ کد خبر 6703523 فیلم سیاست فیلم سیاست ۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸ افزایش خط فقر در بودجه سال آینده رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در بودجه سال آینده خط فقر افزایش یافته است. کپی شد مطالب مرتبط دیوان محاسبات: لایحه بودجه ۱۴۰۵ از شفافیت لازم برخوردار نیست بانکها و پروژههای ملی؛ وقتی منافع ملی قربانی سود بانکی می شود حاجیبابایی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را نمیپذیریم برچسبها سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه کمیسیون برنامه و بودجه
نظر شما