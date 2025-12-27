دریافت 12 MB
کد خبر 6703523
  1. فیلم
  2. سیاست
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

افزایش خط فقر در بودجه سال آینده

افزایش خط فقر در بودجه سال آینده

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در بودجه سال آینده خط فقر افزایش یافته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید