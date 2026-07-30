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کد مطلب 6903849
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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

جزئیات حمله موشکی آمریکا به ۲ خوابگاه دانشجویی در اهواز ‌

جزئیات حمله موشکی آمریکا به ۲ خوابگاه دانشجویی در اهواز ‌

استاندار خوزستان گفت: بر اثر ‌انفجار حملات متجاوزان آمریکایی، دو خوابگاه دانشجویی در اهواز دچار خسارت شد.

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