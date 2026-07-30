دریافت 16 MB کد مطلب 6903849 https://mehrnews.com/x3cHqT ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ کد مطلب 6903849 فیلم استان ها فیلم استان ها ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ جزئیات حمله موشکی آمریکا به ۲ خوابگاه دانشجویی در اهواز استاندار خوزستان گفت: بر اثر انفجار حملات متجاوزان آمریکایی، دو خوابگاه دانشجویی در اهواز دچار خسارت شد. کپی شد مطالب مرتبط حماسه میلیونی تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان با وجود گرما و جنگ حملات تروریستی دشمن هیچ خللی در اراده مردم خوزستان ایجاد نمیکند دشمن آمریکایی به خوابگاههای دانشجویی اهواز هم رحم نکرد حمله دشمن به خوابگاه دانشجویی دانشگاه چمران اهواز خسارت زد برچسبها خوابگاه دانشجویی حمله آمریکا به ایران استانداری خوزستان اهواز
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