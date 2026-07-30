دریافت 5 MB کد مطلب 6903597 https://mehrnews.com/x3cHjL ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱ کد مطلب 6903597 فیلم استان ها فیلم استان ها ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱ جزئیاتی از حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یک خانواده ۵ نفره در قشم رژیم جنایتکار آمریکا سحرگاه امروز مناطق مسکونی قشم را هدف حملات موشکی قرار داد. کپی شد مطالب مرتبط برق مناطق متاثر از حملات دشمن به قشم وصل شد لحظه انتقال پیکر شهدای جنایت آمریکا در جزیره قشم پایان آواربرداری حمله به منزل مسکونی و شهادت ۳ عضو یک خانواده در قشم برچسبها ایالات متحده امریکا حمله تروریستی قشم
نظر شما