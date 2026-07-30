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کد مطلب 6903597
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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

جزئیاتی از حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یک خانواده ۵ نفره در قشم

جزئیاتی از حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یک خانواده ۵ نفره در قشم

رژیم جنایتکار آمریکا سحرگاه امروز مناطق مسکونی قشم را هدف حملات موشکی قرار داد.

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