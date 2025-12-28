دریافت 28 MB
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۸

رئیس‌جمهور: بودجه ۱۴۰۵ بدون کسری بسته شده است

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس گفت: بودجه سال آینده بدون کسری و با رویکرد مهار تورم تدوین شده است.

