رئیسجمهور: بودجه ۱۴۰۵ بدون کسری بسته شده است
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۸
مسعود پزشکیان رئیسجمهور در صحن علنی مجلس گفت: بودجه سال آینده بدون کسری و با رویکرد مهار تورم تدوین شده است.
