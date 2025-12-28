دریافت 5 MB
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

رئیس سازمان فضایی ایران: مطالبه‌گری عمومی درباره صنعت فضایی ضروری است

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: باید درباره صنعت فضایی کشور، یک مطلبه‌گری جدی بین مردم به وجود بیاید.

