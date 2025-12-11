ارتباط ناسا با یک فضاپیما در مدار مریخ قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، MAVEN در سال ۲۰۱۳ میلادی به فضا پرتاب شد و از آن زمان تاکنون تکامل اتمسفر بالایی مریخ و تعامل آن با بادهای خورشیدی را در در سال بعد بررسی کرد.

ارتباط این فضاپیما با ایستگاه‌های زمینی طی روزهای گذشته به طور موقت مختل شد. ناسا اعلام کرد این کاوشگر قبل از آنکه از پشت سیاره سرخ بگذرد، فعال بود و پس از دوباره نمایان شدن، خاموش شد.

ناسا در بیانیه ای اعلام کرد: تیم‌های فضاپیما و عملیات آن مشغول بررسی اختلال هستند تا وضعیت را بسنجند. هنگام دستیابی به اطلاعات بیشتر، آن را به اشتراک می‌گذاریم.

سال گذشته این فضاپیما دهمین سالگرد حضورش در مدار مریخ را پشت سر گذاشت.

محققان با استفاده از اطلاعات این پروژه نتیجه گرفتند خورشید و فعالیت‌های خورشیدی دلیل اصلی از بین رفتن اتمسفر مریخ طی اعصار هستند و آن را از یک سیاره مرطوب و گرم به محیطی خشک و سرد تبدیل کرده اند.