  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

ارتباط ناسا با یک فضاپیما در مدار مریخ قطع شد

ارتباط ناسا با یک فضاپیما در مدار مریخ قطع شد

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ارتباط خود را با فضاپیمای MAVEN خود که بیش از یک دهه در مدار مریخ بوده، از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، MAVEN در سال ۲۰۱۳ میلادی به فضا پرتاب شد و از آن زمان تاکنون تکامل اتمسفر بالایی مریخ و تعامل آن با بادهای خورشیدی را در در سال بعد بررسی کرد.

ارتباط این فضاپیما با ایستگاه‌های زمینی طی روزهای گذشته به طور موقت مختل شد. ناسا اعلام کرد این کاوشگر قبل از آنکه از پشت سیاره سرخ بگذرد، فعال بود و پس از دوباره نمایان شدن، خاموش شد.

ناسا در بیانیه ای اعلام کرد: تیم‌های فضاپیما و عملیات آن مشغول بررسی اختلال هستند تا وضعیت را بسنجند. هنگام دستیابی به اطلاعات بیشتر، آن را به اشتراک می‌گذاریم.

سال گذشته این فضاپیما دهمین سالگرد حضورش در مدار مریخ را پشت سر گذاشت.

محققان با استفاده از اطلاعات این پروژه نتیجه گرفتند خورشید و فعالیت‌های خورشیدی دلیل اصلی از بین رفتن اتمسفر مریخ طی اعصار هستند و آن را از یک سیاره مرطوب و گرم به محیطی خشک و سرد تبدیل کرده اند.

کد خبر 6685381
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها