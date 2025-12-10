چین در کمتر از یک روز سه پرتاب فضایی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، با احتساب این مأموریت‌ها، پرتاب‌های مدار چین در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۸۳ مورد رسید که رکورد دیگری در نوع خود به حساب می‌آید. رکورد پرتاب‌های فضایی پیشین این شرکت ۶۸ عملیات بود. البته باید توجه داشت ۸۳ پرتاب یک رکورد جهانی نیست زیرا اسپیس ایکس ۱۵۹ پرتاب مداری تا این نقطه از ۲۰۲۵ میلادی انجام داده است.

نخستین پرتاب در ساعت ۲۲:۱۱ دقیقه به وقت گرینویچ روز دوشنبه آغاز شد و یک موشک لانگ مارچ ۶A از مقر پرتاب ماهواره تای یوان در شمال چین به فضا پرتاب شد. این مأموریت به طور موفقیت آمیز مجموعه‌ای ماهواره را برای ابر خوشه گووانگ به مدار پایین زمین برد.

در مرحله بعد در ساعت ۰۳:۴۱ دقیقه بامداد روز سه شنبه به وقت گرینویچ فضاپیمای یائوگان ۴۷ همراه یک موشک لانگ مارچ ۴B از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان در صحرای گوبی به فضا پرتاب شد. یائوگان ۴۷ یک ماهواره محرمانه مورد استفاده ارتش چین است.

آخرین پرتاب نیز در ساعت ۱۵:۰۸ دقیقه دیروز به وقت گرینوچ انجام شد و یک ماهواره محرمانه دیگر به نام TJSW-۲۲ را همراه یک موشک لانگ مارچ ۳B از مقر پرتاب ماهواره شیچانگ در غرب چین به فضا برد.

البته باید توجه داشت هر سه پرتاب روز سه شنبه به وقت چین انجام شدند. مقامات سازمان فضانوردی چین در بیانیه ای درباره TJSW-۲۲ اعلام کردند: این سومین پرتاب موفقیت آمیز موشک‌های لانگ مارچ چین در روزجاری بود و رکورد جدید سه پرتاب در یک روز را به ثبت رساندند.