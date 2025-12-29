به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر در اطلاعیه شماره یک مربوط به امدادرسانی در سوانح جوی ۴۸ ساعت گذشته اعلام کرد: از صبح روز ۶ دی‌ماه، تا صبح امروز ۹ هموطن در سیلاب استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مفقود شده و ۴ نفر نیز در کولاک و سیلاب، جان خود را از دست دادند.

متن اطلاعیه شماره یک جمعیت هلال‌احمر در رابطه با خطرات و سوانح جوی ۴۸ ساعت گذشته به شرح زیر است:

۱. استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد در ۴۸ ساعت اخیر تحت تأثیر موج جدید جوی قرار گرفته اند.

۲. یکصد و سه شعبه جمعیت هلال‌احمر در ۱۶۹ منطقه عملیاتی به ۸ هزار و ۳۹۷ نفر از شهروندان خدمات رسانی کردند و ۴ مصدوم را به مراکز درمانی انتقال دادند. همچنین در مناطق متأثر، ۹۲۰ نفر اسکان اضطراری داده شدند.

۳. در ۴۸ ساعت گذشته، ۱۶۱ منزل به همت نیروهای هلال احمر از محاصره آب خارج شدند، ۲۴۸۹ خودرو از کولاک و سیل رهاسازی شده و ۳۷۷ نفر از گرفتار شدگان در سیل و کولاک به مناطق امن منتقل شدند. با این وجود متأسفانه ۴ نفر از شهروندان نیز بر اثر حوادث جوی جان خود را در آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد از دست دادند.

۴. عملیات هلال احمر در مناطق متأثر با به‌کارگیری ۷۰۰ نیروی عملیاتی، ۱۸۶ آمبولانس و خودروی امدادی ادامه دارد و تمام ظرفیت‌ها برای پیدا کردن ۸ مفقودی در خوزستان و یک مفقودی در استان کهگیلویه و بویراحمد به کار گرفته شده است.

۵. به تمامی هموطنان در مناطق متأثر از بارش‌ها توصیه می‌شود تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

۶. تمامی هموطنان از حضور در کنار رودخانه‌ها و محیط‌های آبی اجتناب و تا اطلاع ثانوی از صعود به ارتفاعات و صعود به قله‌ها خودداری کنند.

۷. شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و دریافت گزارش‌ها در رابطه با حوادث احتمالی است.