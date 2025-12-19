برف و باران در ۲۴ استان؛ امدادرسانی به بیش از ۱۸ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ متن اطلاعیه شماره ۴ هلالاحمر درباره وقوع برف و کولاک به شرح زیر است:
در پی ورود موجهای بارشی به کشور از ساعت ۱۸ روز ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۸ صبح امروز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، جمعیت هلالاحمر در ۲۴ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، مرکزی، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکز مستقل کیش، هرمزگان، همدان و یزد، به ۱۸ هزار و ۱۶۷ نفر از هموطنان خدمات امدادی و حمایتی ارائه کرده است.
در این بازه زمانی، ۱۵۱ شعبه هلال احمر در ۲۲۵ نقطه عملیاتی فعال بودهاند و علاوه بر امدادرسانی، ۱۳۹ نفر از هموطنان متأثر از سیل و برف و کولاک را به مناطق امن انتقال دادند. ۱۱ نفر از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده و ۲ مصدوم دیگر در استانهای آذربایجان شرقی و فارس بهصورت سرپایی درمان شدند. یک عملیات فنی نیز برای نجات یک هموطن در استان فارس به انجام رسید.
بر اثر سوانح جوی ۴ روز گذشته دو کودک ۹ ساله در استانهای فارس و هرمزگان جان خود را از دست دادند. یک نفر در سیل خوزستان نیز مفقود شده که جستوجوها برای یافتن اثری از وی ادامه دارد. در جریان امدادرسانی به سیلزدگان جهرم در استان فارس، یکی از امدادگران هلالاحمر، ایثارگران جان خود را برای نجات هموطنان از دست داد و به مقام رفیع شهادت رسید.
از آغاز این عملیاتها، ۱۷۷۵ نفر در استانهای هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران اسکان اضطراری داده شدند.
در این مدت، ۲۱۶ مورد عملیات تخلیه آب از منازل در استانهای متأثر از سیلاب انجام شد و ۷۲۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف و سیلاب توسط امدادگران رهاسازی شدند.
همچنین در جریان این عملیاتها، ۴۷۱۳ حادثهدیده اقلام غذایی دریافت کرده و ۱۳ هزار و۲۲۴ نفر اقلام زیستی دریافت کردهاند.
برای اجرای این اقدامات، ۳۹۱ تیم عملیاتی با بهرهگیری از ۲۷۹ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۱۱۰ دستگاه آمبولانس، ۱۴ خودروی نجات، ۱۲۳ خودروی کمکدار و ۳۲ دستگاه خودروی عملیاتی دیگر بهکارگیری شدهاند.
امدادگران هلالاحمر در سراسر کشور بهویژه با ورود موج سوم بارشی در حالت آمادگی ۱۰۰ درصدی هستند. هرگونه حوادث ناشی از سوانح و نیاز به امدادرسانی را به شماره ۱۱۲ هلالاحمر اطلاع دهید.
نظر شما