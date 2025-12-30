دریافت 15 MB
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

اعتراف صریح موساد؛ لیدر اغتشاشات ایران هستیم

سازمان جنایتکار موساد رژیم صهیونیستی در اعتراف رسمی خود گفت: ما لیدر اغتشاشات در ایران خواهیم بود!

    • ایرانی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اولا که موساد زیاد ..... خورده ، بعد اینکه موضوع داخلیه، سوم اینکه نهادهای امنیتی چهارچشمی باید مواظب باشن موضوع اعتراضات امنیتی نشه ، بحث اقتصادی و معیشت مردم شوخی بردار نیست باید مسئولین برای این موضوع سریعتر عمل کنن .

