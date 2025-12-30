دریافت 15 MB کد خبر 6707027 https://mehrnews.com/x3b2s7 ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷ کد خبر 6707027 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷ اعتراف صریح موساد؛ لیدر اغتشاشات ایران هستیم سازمان جنایتکار موساد رژیم صهیونیستی در اعتراف رسمی خود گفت: ما لیدر اغتشاشات در ایران خواهیم بود! کپی شد مطالب مرتبط رژیم صهیونیستی از شناسایی «سومالیلند» به دنبال تحقق چه اهدافی است؟ چشم طمع اسرائیل به مواضع راهبردی سومالی لند رسانه عبری: ایران به اطلاعات مقامات جدید اسرائیل دست یافته است برچسبها ایران اغتشاشات ایران موساد رژیم صهیونیستی
