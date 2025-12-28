  1. بین الملل
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

رسانه عبری: ایران به اطلاعات مقامات جدید اسرائیل دست یافته است

رسانه عبری: ایران به اطلاعات مقامات جدید اسرائیل دست یافته است

یک رسانه صهیونیستی از دسترسی موفق ایران به اطلاعات مربوط به شماری از مقامات جدید رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبری «کان» اعلام کرد که برآوردهای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه سایبر نشان می‌دهد ایرانی‌ها موفق شده‌اند به اطلاعات مرتبط با برخی مقامات جدید اسرائیلی دست پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، وزرا، افراد شاغل در نهادهای امنیتی، اعضای کنست و همچنین برخی سیاستمداران سابق در میان افرادی هستند که اطلاعاتشان در معرض دسترسی قرار گرفته است.

شبکه «کان» تصریح کرد که طبق ارزیابی‌های اولیه، این دسترسی از طریق هک مستقیم تلفن‌های همراه صورت نگرفته و طرف ایرانی از روش‌ها و سازوکارهای متفاوتی برای دستیابی به این اطلاعات استفاده کرده است.

جزئیات بیشتری درباره نوع اطلاعات و شیوه دقیق این نفوذ سایبری منتشر نشده است.

