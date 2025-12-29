چشم طمع اسرائیل به مواضع راهبردی سومالی لند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه معاریو به نقل از یک منبع نظامی صهیونیست گزارش داد که رئیس سرویس جاسوسی موساد طی سال‌های گذشته اقداماتی برای تقویت روابط میان تل آویو و سومالی لند انجام داده است.

وی افزود که سومالی لند مواضع راهبردی مهمی مانند بندر و فرودگاه دارد؛ فرودگاهی که طولانی‌ترین باند را در آفریقا در اختیار دارد. این منابع گزینه‌های عملیاتی بیشتری را پیش روی رژیم صهیونیستی به ویژه در قبال یمن قرار می‌دهد و برای تل آویو بسیار مهم است.

این منبع بیان کرد که رئیس موساد طی سال‌های گذشته ارتباطات نزدیکی با عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جدایی طلبان سومالی لند برقرار کرده است.

لازم به ذکر است اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی لند موجی از واکنش‌های منفی میان کشورهای منطقه و جهان را به دنبال داشته است.