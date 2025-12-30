  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

پرداخت دو همت دیگر از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت‌های بیمه‌گر

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت دو هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه برای تسویه بخشی از مطالبات درمانی بازنشستگان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از سلامت بازنشستگان عزیز و تسریع در پرداخت مطالبات درمانی، در هفته گذشته مبلغ یک هزار میلیارد تومان به یک بیمه و یک هزار میلیارد تومان نیز به بیمه دیگر پرداخت شد.

وی افزود: این پرداخت‌ها که هفته گذشته انجام شده، به منظور تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و همچنین مطالبات بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفته و بیشترین سهم این منابع به پرداخت مطالبات مستقیم بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: سایر مطالبات نیز بر اساس عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر در تسویه به‌موقع و مطلوب هزینه‌های درمانی بازنشستگان، به صورت مستمر و منظم پرداخت می‌شود تا خللی در روند ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.

ازوجی در پایان خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری با جدیت پیگیر بهبود کیفیت خدمات بیمه تکمیلی درمان و صیانت از حقوق بازنشستگان محترم بوده و این روند حمایتی با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است؛ در ماه گذشته نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت‌های بیمه ملت و دانا پرداخت شده بود که به حساب بازنشستگان مربوطه و مراکز درمانی طرف قرارداد واریز شده است.

