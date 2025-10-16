افزایش پذیرش غیرفیزیکی اسناد درمانی بازنشستگان کشوری تا ۵۰ میلیون ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، در بازدید از شعبه پذیرش اسناد درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان در یوسف آباد تهران که با همراهی معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق و مدیرعامل بیمه انجام شد، ضمن گفتوگوی چهره به چهره و صمیمی با بازنشستگان، بر تسریع فرآیند پذیرش و پرداخت هزینههای درمانی بازنشستگان و افزایش مراکز طرف قرارداد بیمه دانا در سراسر کشور تأکید کرد.
در جریان این بازدید، مدیرعامل بیمه از طرح حذف فیزیک اسناد درمانی پاراکلینیکی و افزایش سقف پذیرش هزینههای درمانی بدون نیاز به ارسال فیزیکی اسناد از ۲۵ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال خبر داد.
بر اساس طرح جدید، بازنشستگان بیمهشدهای که از اپلیکیشن داناپ (سناپ) استفاده میکنند، میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال تصویر اسناد درمانی، خسارت خود را ثبت و به ارزیاب خسارت ارسال کنند. بدین ترتیب، مراجعه حضوری به مراکز پذیرش اسناد درمانی برای دریافت خسارتهای پاراکلینیکی تا سقف ۵۰ میلیون ریال حذف میشود.
همچنین، در صورت مراجعه حضوری، اصل مدارک پاراکلینیکی صرفاً اسکن و ثبت شده و دیگر نیازی به دریافت اصل مدارک از بیمهشده نیست.
ازوجی در این دیدار که با حضور مدیرعامل بیمه مربوطه و مجریان پروژه ارزیابی خسارت بازنشستگان برگزار شد تأکید کرد: تمام ارکان خدماتی در قرارداد بیمه تکمیلی باید در چارچوبهای مشخص شده، با نهایت دقت و سرعت عمل کنند تا رضایتمندی بازنشستگان عزیز، این قشر شریف، به حداکثر برسد.
وی با اشاره به اهمیت بیمه بهعنوان یکی از محورهای اصلی خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: در شرایط اقتصادی کشور و شرایط جسمی و فیزیکی بازنشستگان، توجه به حوزه بیمه و ارتقای کیفیت آن برای این گروه، از اولویتهای جدی صندوق است و باید فراتر از تعهدات فعلی دنبال شود.
این بازدید و نشست هماندیشی بین سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل بیمه دانا با هدف بررسی راهکارهای افزایش رضایتمندی بازنشستگان کشوری، تسهیل روند دریافت خسارتهای درمانی و توسعه خدمات غیرحضوری بیمه تکمیلی برگزار شد.
