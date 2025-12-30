ایران دومین برگزارکننده پرتعداد رویدادهای نجوم جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران با ثبت بیش از ۳۰ رویداد نجومی، پس از کشور رومانی در جایگاه دوم برگزار کنندگان پرتعداد جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم ۲۰۲۵» قرار گرفته است.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده، در رویداد امسال بیش از ۶۰ کشور از سراسر جهان مشارکت داشتند. در میان کشورهای دارای بیشترین تعداد رویداد ثبت‌شده نام ایالات متحده آمریکا، مکزیک و ایتالیا پس از ایران دیده می‌شود.

جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم» در سال ۲۰۲۵ هم‌زمان با صدمین سالگرد تأسیس آسمان‌نماها برگزار شد و بر نقش این مراکز فرهنگی-آموزشی در ترویج علم نجوم تأکید ویژه‌ای داشت. در همین راستا، ایران نیز در پخش زنده ۲۴ ساعته جهانی این رویداد مشارکت داشت و بخشی از این برنامه به معرفی آسمان‌نما گنبد مینا و فعالیت‌های آن اختصاص یافت.

مرکز آسمان‌نما گنبد مینا به عنوان مرکز تخصصی در حوزه نجوم هر ماه برنامه ماه گرد را همزمان با بهترین فاز رصدی ماه بین هفت الی نهم ماه قمری برگزار می‌کند که با استقبال همراه است.

همچنین مرکز آسمان نمای گنبد مینا، محلی برای تمرین مدال‌آوران المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک ۲۰۲۵ برای انجام بخش مهمی از پیش آزمون‌های جهانی بود.

بر پایه داده‌های منتشرشده در وبگاه رسمی دفتر ترویج اتحادیه بین‌المللی نجوم (iauoutreach.org)، از مجموع ۳۲۷ رویداد ثبت‌شده در سطح جهان، بیش از ۳۰ رویداد به ایران اختصاص داشته است.