  1. استانها
  2. سمنان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

تحقق وعده مسکن ایثارگران سمنان؛ واگذاری زمین به ۶۱۱ خانوار در ۶ شهر

تحقق وعده مسکن ایثارگران سمنان؛ واگذاری زمین به ۶۱۱ خانوار در ۶ شهر

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از واگذاری زمین به ۶۱۱ خانوار مشمول قانون جامع خدمات ایثارگری در شش شهر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار داشت: در راستای اجرای قانون جامع خدمات ایثارگری و تفاهم‌نامه منعقد شده وزارت راه با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون در شهرهای سمنان، دامغان، گرمسار، ایوانکی، شهمیرزاد و سرخه اراضی در قالب گروه‌های ساخت و ویلایی به خانوارهای مشمول واگذار شده است.

وی ادامه داد: در شهر سمنان ۹۵ قطعه زمین برای ۳۶۶ خانوار، در دامغان ۴۵ قطعه با واحدپذیری ۱۳۳ واحد، در سرخه دو قطعه زمین برای ۴ خانوار، در شهمیرزاد ۴ قطعه زمین جهت ساماندهی ۱۶ خانوار، در گرمسار ۲۷ قطعه با واحدپذیری برای ۸۶ خانوار و در ایوانکی ۲ قطعه زمین برای ۶ خانوار واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: اسامی متقاضیان واجد شرایط در قالب قانون جامع خدمات ایثارگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام و پس از پایش متقاضیان توسط اداره کل مبنی بر سبز بودن فرم «جیم» خانوارها در نوبت دریافت زمین قرار می‌گیرند.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: اراضی به متقاضیان این قانون در قالب مالکیت عرصه و اعیان واگذار می‌شود.

کد خبر 6707445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها