تحقق وعده مسکن ایثارگران سمنان؛ واگذاری زمین به ۶۱۱ خانوار در ۶ شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار داشت: در راستای اجرای قانون جامع خدمات ایثارگری و تفاهم‌نامه منعقد شده وزارت راه با بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون در شهرهای سمنان، دامغان، گرمسار، ایوانکی، شهمیرزاد و سرخه اراضی در قالب گروه‌های ساخت و ویلایی به خانوارهای مشمول واگذار شده است.

وی ادامه داد: در شهر سمنان ۹۵ قطعه زمین برای ۳۶۶ خانوار، در دامغان ۴۵ قطعه با واحدپذیری ۱۳۳ واحد، در سرخه دو قطعه زمین برای ۴ خانوار، در شهمیرزاد ۴ قطعه زمین جهت ساماندهی ۱۶ خانوار، در گرمسار ۲۷ قطعه با واحدپذیری برای ۸۶ خانوار و در ایوانکی ۲ قطعه زمین برای ۶ خانوار واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: اسامی متقاضیان واجد شرایط در قالب قانون جامع خدمات ایثارگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام و پس از پایش متقاضیان توسط اداره کل مبنی بر سبز بودن فرم «جیم» خانوارها در نوبت دریافت زمین قرار می‌گیرند.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: اراضی به متقاضیان این قانون در قالب مالکیت عرصه و اعیان واگذار می‌شود.