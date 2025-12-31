  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

نمک‌پاشی و برفروبی محور کامو به قهرود در شهرستان کاشان

نمک‌پاشی و برفروبی محور کامو به قهرود در شهرستان کاشان

کاشان - محور مواصلاتی کامو به قهرود در بخش قمصر شهرستان کاشان توسط ماموران راهداری نمک‌پاشی و برفروبی شد.

دریافت 15 MB
کد خبر 6708349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها