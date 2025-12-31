https://mehrnews.com/x3b2Z6 ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ کد خبر 6708349 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ نمکپاشی و برفروبی محور کامو به قهرود در شهرستان کاشان کاشان - محور مواصلاتی کامو به قهرود در بخش قمصر شهرستان کاشان توسط ماموران راهداری نمکپاشی و برفروبی شد. دریافت 15 MB کد خبر 6708349 کپی شد مطالب مرتبط برفروبی ۱۴۰۰کیلومتر محور و رهاشدن ۱۵۰ خودرو در کولاک مهدیشهر و دامغان عملیات برفروبی و نمکپاشی محور شاهرود - آزادشهر برفروبی و نمکپاشی محور ازوار-ورکان در بخش برزک کاشان برچسبها برفروبی نمک پاشی کاشان راهداری
