به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از فعالیت بی وقفه راهداران استان برای انجام عملیات راهداری زمستانی تقدیر کرد و اظهار داشت: ۱۸۴ نیروی راهداری طی شبانه روز گذشته برای انجام اقدامات زمستانی در محورهای مواصلاتی فعال بودند.

وی افزود: همزمان با شروع بارش برف عملیات گسترده راهداری در محورهای مهدیشهر، سمنان و دامغان با به کار گیری ظرفیت‌های نیرو انسانی، تجهیزات و ماشین آلات راهداری آغاز شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از رها سازی ۱۵۰ خودرو گرفتار برف در محورهای مهدیشهر و دامغان خبر داد و ابراز داشت: امداد رسانی لازم به این در راه ماندگان انجام و خوشبختانه مورد مصدوم گزارش داده نشده است.

قدمی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته همزمان با بارش نزولات در محورهای حوزه دامغان و مهدیشهر مقدار یک هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی سطح محور مصرف شده است.

وی از انجام عملیات برف روبی و شن پاشی در یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه‌های دامغان و مهدیشهر خبر داد و افزود: ۳۲ اکیپ در ۱۱ راهدارخانه طی شبانه روز گذشته برای باز نگه داشتن محورهای اصلی تلاش کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان نسبت به تماس با سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها تاکید کرد و افزود: رانندگان داشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی را به‌ویژه در محورهای سردسیر مد نظر قرار دهند.