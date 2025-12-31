  1. استانها
برف‌روبی ۱۴۰۰کیلومتر محور و رهاشدن ۱۵۰ خودرو در کولاک مهدیشهر و دامغان

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از انجام عملیات برف‌روبی در ۱۴۰۰ کیلومتر از باند محورهای مهدیشهر و دامغان خبر داد و گفت: در پی برف و کولاک دیشب، ۱۵۰ خودرو رهاسازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از فعالیت بی وقفه راهداران استان برای انجام عملیات راهداری زمستانی تقدیر کرد و اظهار داشت: ۱۸۴ نیروی راهداری طی شبانه روز گذشته برای انجام اقدامات زمستانی در محورهای مواصلاتی فعال بودند.

وی افزود: همزمان با شروع بارش برف عملیات گسترده راهداری در محورهای مهدیشهر، سمنان و دامغان با به کار گیری ظرفیت‌های نیرو انسانی، تجهیزات و ماشین آلات راهداری آغاز شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از رها سازی ۱۵۰ خودرو گرفتار برف در محورهای مهدیشهر و دامغان خبر داد و ابراز داشت: امداد رسانی لازم به این در راه ماندگان انجام و خوشبختانه مورد مصدوم گزارش داده نشده است.

قدمی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته همزمان با بارش نزولات در محورهای حوزه دامغان و مهدیشهر مقدار یک هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی سطح محور مصرف شده است.

وی از انجام عملیات برف روبی و شن پاشی در یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه‌های دامغان و مهدیشهر خبر داد و افزود: ۳۲ اکیپ در ۱۱ راهدارخانه طی شبانه روز گذشته برای باز نگه داشتن محورهای اصلی تلاش کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان نسبت به تماس با سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها تاکید کرد و افزود: رانندگان داشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی را به‌ویژه در محورهای سردسیر مد نظر قرار دهند.

