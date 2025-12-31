ساروقیان: ظرفیت مردمی محور طرح محلات شهید سلامی در مدیریت بحران است

ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح محلات شهید سلامی با هدف ارتقای تابآوری محلهها در برابر بحرانها اظهار کرد: در مواقع اضطراری که گستردگی آسیبها فراتر از توان دستگاههای اجرایی باشد، مشارکت آگاهانه و سازمانیافته شهروندان میتواند نقش مؤثری در کنترل شرایط و کاهش خسارات ایفا کند.
وی با بیان اینکه این طرح با محوریت آموزش و آمادگی مردمی تدوین شده است، ابراز کرد: رویکرد اصلی «محلات شهید سلامی» توانمندسازی شهروندان برای ایفای نقش فعال در مدیریت بحرانهای اولیه و کمکرسانی تا زمان حضور نیروهای تخصصی است.
شهردار کاشان با اشاره به تقسیمبندی شهر کاشان به ۳۷ محله در قالب این طرح تصریح کرد: این ساختار محلهمحور سبب میشود در هنگام بروز حوادث، ساکنان هر محله به عنوان نخستین حلقه واکنش، در کنار دستگاههای اجرایی وارد عمل شوند و اقدامات اولیه را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت دستگاههای خدماترسان در شرایط بحرانی گسترده، آموزشهای پیشبینیشده در این طرح به شهروندان کمک میکند تا بهصورت هدفمند و ایمن در مدیریت بحرانهای اولیه مشارکت داشته باشند.
ساروقیان در پایان با اشاره به هماهنگی شهرداری با سایر نهادهای مسئول در اجرای این طرح، گفت: در چارچوب «محلات شهید سلامی»، وظایف هر دستگاه بهطور شفاف تعریف شده و شهرداری نیز به عنوان مجری طرح، نمایندگان خود را برای تعامل مستمر با مردم و سازمانهای امدادی معرفی خواهد کرد تا فرآیند پیشگیری، مدیریت بحران و امدادرسانی با انسجام بیشتری انجام شود.
