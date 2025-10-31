ساروقیان: رفع مشکلات خدمات شهری در کاشان نیازمند مشارکت شهروندان است

ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حوزه خدمات شهری، متعدد بودن مسائل و چالش‌های آن را یادآور شد و اظهار کرد: با وجود اینکه در نیمی از بودجه سنواتی، موضوع نگه داشت شهر مدنظر قرار گرفته اما همچنان شاهد مسائل و چالش‌ها در این حوزه وجود دارد.

وی یکی از الزامات رفع مشکلات خدمات شهری را مشارکت فعال‌تر شهروندان دانست و ابراز کرد: هر میزان هزینه در این زمینه به نوعی سرمایه‌گذاری است و می‌تواند جایگاه مدیریت شهری را ارتقا بخشد.

شهردار کاشان با اشاره به لزوم ایفای نقش مجموعه‌های فرهنگ ساز نظیر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مساجد و غیره تصریح کرد: هر میزان هزینه کرد شهرداری در خدمات شهری کاهش یابد، به همان نسبت می‌تواند کیفیت بالاتری از خدمات را ارائه دهد.

وی همچنین با تأکید بر تنوع موضوعات و مسائل در حوزه خدمات شهری، خواستار همراهی بیش از پیش اعضای شورا و شهروندان در کاهش این مشکلات شد.

ساروقیان با اشاره به گستردگی حوزه خدمات شهری و نقش مستقیم آن در کیفیت زندگی شهروندان اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمرانی شهرداری کاشان هر سال صرف نگهداشت شهر می‌شود، اما با وجود این هزینه‌ها همچنان شاهد برخی کمبودها و درخواست‌ها هستیم. این به آن دلیل است که معمولاً بخش‌های انجام‌شده کمتر به چشم می‌آیند، ولی کوچک‌ترین نازیبایی در شهر بیشتر جلب توجه می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش شهروندان در حفظ محیط شهری افزود: هر میزان که شهروندان در رعایت اصول بهداشت محیط و نگهداری از فضاهای عمومی دقت و همکاری بیشتری داشته باشند، هزینه‌های نگهداشت کاهش یافته و شهرداری می‌تواند تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات شهری بگذارد.

شهردار کاشان همچنین از دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی خواست تا به فرهنگ‌سازی در حوزه شهروندی توجه بیشتری نشان دهند و گفت: نهادهایی مانند آموزش و پرورش و مجموعه‌های مذهبی باید در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش فعال‌تری ایفا کنند تا در کنار شهروندی آگاه و مدرن، خدمات شهری با کیفیت‌تر و کم‌هزینه‌تر ارائه شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، کاشان به شهری زیبا، پاکیزه و زیست‌پذیر برای همه شهروندان تبدیل شود.