تمهیدات شرکت اتوبوسرانی تهران برای ششمین سالگرد حاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تمهیدات حمل و نقلی ویژه این شرکت برای مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه، از ساعت ۱۷ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، علاوه بر اختصاص ناوگان ویژه، نسبت به تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم اقدام خواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ تمهیدات لازم برای بازگشت شرکت‌کنندگان به میادین اصلی و مبادی اولیه نیز اندیشیده شده و ناوگان اعزامی تا انتقال آخرین نفر در محل برگزاری مراسم حضور خواهد داشت.