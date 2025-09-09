به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: به منظور خدمات‌رسانی به شهروندان محترم در مراسم جشن این مناسبت فرخنده، که در تاریخ چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ تا ۲۲ در حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت‌تیر برگزار می‌شود، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است.

اقدامات شرکت واحد برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان

تخصیص ناوگان ویژه: ناوگان اختصاصی برای این مراسم در نظر گرفته شده است.

تقویت خطوط: خطوط اتوبوسرانی عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم تقویت خواهند شد.

خدمات ایاب و ذهاب: پس از پایان مراسم، سرویس‌هایی برای بازگرداندن شرکت‌کنندگان به میادین اصلی و مبادی حمل‌ونقل سطح شهر تدارک دیده شده است.

شهروندان گرامی می‌توانند با اطمینان از خدمات حمل‌ونقل عمومی، در این مراسم پربرکت شرکت نمایند.