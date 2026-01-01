دستور تشکیل پرونده قضائی و پیگیری حادثه کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حادثهای که منجر به شهادت «امیرحسام خدایاریفرد»، اهل شهرستان کوهدشت، در جریان درگیریهای دهم دیماه ۱۴۰۴ شد، رئیسکل دادگستری استان لرستان با صدور دستوری فوری، تشکیل پرونده قضائی و پیگیری همهجانبه این رویداد را خواستار شد.
حجتالاسلام سعید شهواری در این دستور که خطاب به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت صادر شد، با ابراز تأسف از این واقعه، بر ضرورت بررسی دقیق و قانونی ابعاد حادثه تأکید کرد و برخوردی قاطع و بدون اغماض با مسببان و عاملان آن را مطالبه کرد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان لرستان با جدیت تمام، عوامل این حادثه را شناسایی و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد کرد. هیچگونه تساهل و تسامحی در این زمینه پذیرفته نیست و قوه قضائیه با تمام توان برای احقاق حق و اجرای عدالت اقدام خواهد نمود.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین از دادستان کوهدشت خواست تا با تعیین شعبه ویژه، انجام بررسیهای میدانی و جمعآوری مستندات لازم، رسیدگی به این پرونده را در دستور کاری جدی قرار دهد و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیریهای لازم صورت پذیرد.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر مطالبه عمومی در این زمینه، اعلام کرد: دستگاه قضائی استان، تمامی اقدامات قانونی را برای کشف حقیقت به کار خواهد بست و با اجرای عدالت، در جهت تقویت اعتماد عمومی گام برخواهد داشت.
