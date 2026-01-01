دریافت 14 MB کد خبر 6709513 https://mehrnews.com/x3b3tR ۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ کد خبر 6709513 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳ پزشکیان: یارانه را به آخر زنجیره میدهیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان گفت: ما میخواهیم یارانه را به آخر زنجیره بدهیم اگر ندادیم ما را محاکمه کنید. کپی شد مطالب مرتبط رئیسجمهور به سفر دو روزه خود به چهارمحال و بختیاری پایان داد رئیسجمهور سالروز پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت دلار بازار آزاد رسمیت یافت؛ نرخ رسمی دلار ۱۳۱ هزار تومان را رد کرد پزشکیان: باید با زبان مشترک، مسیر عدالت و توسعه را هموار کنیم برچسبها یارانه رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور مسعود پزشکیان
نظر شما