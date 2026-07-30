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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱

روایت خانواده‌ها از بدرقه دانش‌آموزان مشهدی برای پیاده‌روی اربعین

روایت خانواده‌ها از بدرقه دانش‌آموزان مشهدی برای پیاده‌روی اربعین

مشهد- خانواده‌های مشهدی در فضایی آکنده از شوق و دلدادگی، فرزندان خود را راهی سفر زیارت کربلا کردند.

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کد مطلب 6904100

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