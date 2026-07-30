https://mehrnews.com/x3cHx2 ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱ کد مطلب 6904100 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱ روایت خانوادهها از بدرقه دانشآموزان مشهدی برای پیادهروی اربعین مشهد- خانوادههای مشهدی در فضایی آکنده از شوق و دلدادگی، فرزندان خود را راهی سفر زیارت کربلا کردند. دریافت 41 MB کد مطلب 6904100 کپی شد مطالب مرتبط بدرقه کاروان دانشآموزی اربعین حسینی از مشهد بدرقه کاروان دانشآموزی اربعین در مشهد انجام ۱۵۱ پرواز ویژه زائران اربعین حسینی از فرودگاه مشهد برچسبها اربعین 1405 مشهد اربعین حسینی
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