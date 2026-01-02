تصویری از نجف اشرف بیش از صد سال قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، «اریک ماتسون» شرق شناس امریکایی در سفر به عراق مجموعه با ارزشی از اماکن مقدس کربلا و نجف عکاسی کرده که اکنون و با گذشت بیش از ۱۰۰ سال از قدمت آن همچنان جالب توجه است.
اریک ماتسون، شرق شناس و عکاس امریکایی که سال ها در عراق و شام فلسطین به تحقیق و پژوهش در تاریخ اسلام میپرداخت در سال ۱۹۳۲ سفری به نجف و کربلا انجام داد تا از شهرهای مقدس شیعیان عکاسی کند. بخش اول عکسهای این عکاس که مربوط به سفرش به کربلا بود را در همین بخش مشاهده کردید. عکسهای مربوط به سفر او به نجف اشرف را میبینید.
