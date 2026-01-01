فرماندار تنگستان: تأمین اعتبار پروژه اسکله بوالخیر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید میدانی معاون عمرانی استاندار بوشهر و فرماندار تنگستان از اسکله بندر بوالخیر با بیان اینکه توسعه زیرساختهای بندری نقش مهمی در رونق اقتصادی مردم منطقه دارد، اظهار کرد: توجه ویژه دولت و استاندار بوشهر و معاون اقتصادی ایشان به پروژههای ساحلی و صیادی، نشان از نگاه توسعهمحور و عدالتمحور در توزیع پروژههای عمرانی و اقتصادی دارد.
وی گفت: اجرای طرح ساماندهی اسکله بوالخیر نه تنها موجب تسهیل فعالیت صیادان خواهد شد بلکه به تقویت معیشت مردم و افزایش تجارت محلی کمک شایانی خواهد کرد.
فرماندار تنگستان بر لزوم تسریع در تأمین اعتبار، لایه رویی و اتمام پروژه تأکید کرد تا اسکله بوالخیر در آینده نزدیک به بهرهبرداری کامل برسد.
در این بازدید، وضعیت عملیات عمرانی و نیازهای توسعهای اسکله بوالخیر و مسائل مربوط به ارتقای زیرساختهای بندری و خدمات صیادی مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفت.
نظر شما