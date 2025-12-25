  1. استانها
فرماندار تنگستان: زیرساخت‌های «بندر بوالخیر» تقویت شود

بوشهر- فرماندار تنگستان بر ساماندهی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی بندر بوالخیر با هدف تسهیل در امر تجارت و صیادی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در بازدید از مجموعه گمرک و زیرساخت‌های حیاتی بندر بوالخیر اظهار کرد: هدف از این بازدید مشترک، بررسی میدانی چالش‌ها، ارزیابی نیازمندی‌های لجستیکی و سرعت بخشیدن به روند ساماندهی این بندر مهم تجاری و صیادی در جنوب استان بوشهر اعلام بود.

فرماندار تنگستان ضمن مشاهده آخرین وضعیت اسکله‌ها، انبارها و تجهیزات گمرکی، در جریان روند تخلیه و بارگیری کالا و همچنین وضعیت شناورهای صیادی قرار گرفت.

سلیمانی با تأکید بر نقش استراتژیک بندر بوالخیر در اقتصاد منطقه، اظهار داشت که توسعه زیرساخت‌های بندری، از اولویت‌های شهرستان در سال آینده است.

وی ادامه داد: بندر بوالخیر نه تنها یک گذرگاه تجاری، بلکه شاهرگ حیاتی معیشت بخش عظیمی از مردم بخش دلوار و تنگستان است و ما در دستگاه اجرایی در تلاشیم که با تمام توان، موانع موجود در مسیر توسعه این بندر را برطرف کنیم.

سلیمانی با اشاره به ضرورت تسهیل گری برای تجار و صیادان محلی، بر اهمیت رفع مشکلات زیرساختی نظیر لایروبی اسکله‌ها و تأمین تجهیزات ایمنی تأکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما، تسریع در فرآیند لایروبی است که مستقیماً بر عمق آبخور و ظرفیت پذیرش شناورهای بزرگ‌تر تأثیر می‌گذارد و همچنین، با توجه به حضور مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری، تدوین طرح جامع مقابله با بحران‌های احتمالی در محیط بندری و ارتقا سطح آمادگی‌ها، جز الزامات غیرقابل انکار محسوب می‌شود.

فرماندار تنگستان از مدیرکل مدیریت بحران خواست تا با تخصیص اعتبارات لازم، پروژه نصب و تجهیز سامانه‌های اطفا حریق و پایش دریایی را در دستور کار قرار دهند.

