بارش برف در ماسوله؛ محدودیت ترافیکی برای خودروهای فاقد زنجیرچرخ

یوسف نیرویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز ۱۲ دی ادامه داشت، اظهار کرد: ارتفاع برف در این محور حدود ۱۰ سانتیمتر گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه بارش هم‌اکنون متوقف شده است، افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی و تصادفات احتمالی، عبور و مرور خودروها در محور روستای سقی بن به بالا تنها برای خودروهای مجهز به زنجیرچرخ مجاز است.

نیرویی با تأکید بر رعایت ایمنی در سفرهای زمستانی تصریح کرد: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از حرکت خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی خودداری کنند تا شاهد حوادث ناخواسته نباشیم.

شهردار ماسوله همچنین از آمادگی نیروهای راهداری و خدمات شهری برای پاکسازی مسیر و ارائه خدمات به مسافران خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم عبور و مرور در این محور هرچه سریع‌تر به حالت عادی بازگردد.