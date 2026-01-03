دریافت 2 MB
کد خبر 6711057
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

پزشکیان:دلم می‌خواهد عدالت در مملکت حاکم باشد

پزشکیان رئیس جمهور گفت: دلم میخواهد عدالت در مملکت حاکم باشد و هیچ مردی در خانواده‌اش شرمنده اهل خانواده اش نباشد.

