دریافت 2 MB کد خبر 6711057 https://mehrnews.com/x3b47n ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰ کد خبر 6711057 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰ پزشکیان:دلم میخواهد عدالت در مملکت حاکم باشد پزشکیان رئیس جمهور گفت: دلم میخواهد عدالت در مملکت حاکم باشد و هیچ مردی در خانوادهاش شرمنده اهل خانواده اش نباشد. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: اگر ما به دستورات امیرالمومنین عمل میکردیم وضعمان این نبود واکنش رئیسجمهور به اظهارات ترامپ درباره ناآرامیهای اخیر ایران پزشکیان: ملتی که مصمم و متحد باشد تسلیم آمریکا و اسرائیل نمیشود پزشکیان: با عوامل دشمن که به دنبال ناآرامی هستند برخورد میکنیم دیدار پزشکیان با کودکان بیسرپرست و بدسرپرست «خانه دختران ایران» پزشکیان: یارانهها نه کاهش مییابد و نه حذف خواهد شد برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران ایالات متحده امریکا اسرائیل مردم
نظر شما