به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور شامگاه جمعه و هم‌زمان با شب میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، با حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران» ، با جمعی از دختران خردسال و نوجوان تحت مراقبت در این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور پزشکیان در این دیدار صمیمانه درباره آینده فرزندان تحت مراقبت سازمان بهزیستی، به‌ویژه در حوزه اسکان و حمایت‌های پس از ترخیص از مراکز حمایتی، تأکید کرد که دولت در چارچوب برنامه‌های کلان خود، موضوع تأمین مسکن برای این گروه از فرزندان کشور را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

رئیس‌جمهور پزشکیان در ادامه، همچنین درباره نقش دولت در آینده‌سازی نسل جوان، خاطرنشان کرد که اولویت اصلی دولت چهاردهم، ایجاد تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش است؛ چرا که آینده کشور در همین بستر شکل می‌گیرد.