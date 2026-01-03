دریافت 15 MB کد خبر 6711326 https://mehrnews.com/x3b4dR ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵ کد خبر 6711326 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵ لحظه رونمایی از نماد زیبای فاتح خیبر نماد «فاتح خیبر» همزمان با ولادت امیرالمومنین(ع) در میدان امام خمینی(ره) عصر امروز رونمایی شد. کپی شد مطالب مرتبط «فاتح خیبر» در میدان امام خمینی؛ نماد پیوند ایمان علوی و مقاومت ایرانی آتش بازی در مراسم رونمایی از نماد فاتح خیبر «فاتح خیبر» میآید؛ شمارش معکوس در میدان امام خمینی(ره) برچسبها شهرداری تهران علیرضا زاکانی علیرضا زاکانی شهردار تهران میلاد امام علی(ع)
