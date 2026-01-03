دریافت 15 MB
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

لحظه رونمایی از نماد زیبای فاتح خیبر

نماد «فاتح خیبر» همزمان با ولادت امیرالمومنین(ع) در میدان امام خمینی(ره) عصر امروز رونمایی شد.

