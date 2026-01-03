دریافت 15 MB
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

آتش بازی در مراسم رونمایی از نماد فاتح خیبر

لحظاتی از آتش بازی در مراسم رونمایی از نماد فاتح خیبر در میدان امام خمینی(ره) تهران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

