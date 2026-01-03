دریافت 15 MB کد خبر 6711331 https://mehrnews.com/x3b4dX ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸ کد خبر 6711331 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸ آتش بازی در مراسم رونمایی از نماد فاتح خیبر لحظاتی از آتش بازی در مراسم رونمایی از نماد فاتح خیبر در میدان امام خمینی(ره) تهران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط لحظه رونمایی از نماد زیبای فاتح خیبر «فاتح خیبر» در میدان امام خمینی؛ نماد پیوند ایمان علوی و مقاومت ایرانی «فاتح خیبر» میآید؛ شمارش معکوس در میدان امام خمینی(ره) برچسبها میلاد امام علی(ع) آتش بازی شهرداری تهران
نظر شما