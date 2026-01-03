دریافت 17 MB کد خبر 6711336 https://mehrnews.com/x3b4f4 ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰ کد خبر 6711336 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰ جلوههای زیبا از نمایش بزرگ میدانی فاتح خیبر نماد «فاتح خیبر» همزمان با ولادت امیرالمومنین(ع) در میدان امام خمینی(ره) تهران با حضور پرشور مردم امشب رونمایی شد. کپی شد مطالب مرتبط «فاتح خیبر» میآید؛ شمارش معکوس در میدان امام خمینی(ره) امیر سرتیپ عابدی: امروز از هر روز دیگری آمادهتر هستیم زنده شدن یاد حاج قاسم سلیمانی در مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر» جشن میلاد امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر در آستانه اشرفیه برچسبها تئاتر ایران شهرداری تهران میلاد امام علی(ع)
نظر شما