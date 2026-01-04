دریافت 16 MB
کد خبر 6711754
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

زنده شدن یاد حاج قاسم سلیمانی در مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر»

زنده شدن یاد حاج قاسم سلیمانی در مراسم رونمایی از نماد «فاتح خیبر» را در این فیلم مشاهده نمایید.

