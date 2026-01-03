  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

امیر سرتیپ عابدی: امروز از هر روز دیگری آماده‌تر هستیم

ارومیه - فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب نیروی زمینی ارتش گفت: دشمن این را بداند که ما اکنون آماده‌تر از قبل هستیم و اگر دوباره دست از پا خطا کند با پاسخی ویران‌کننده مواجه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم ابراهیم عابدی روز شنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شانزدهمین یادواره شهدای زرین شهر میاندوآب در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با بیان اینکه امنیت و آرامش ما مرهون خون شهدا بوده و باید قدردان آن باشیم، گفت: دشمن این را بداند که ما اکنون آماده‌تر از قبل بوده و اگر دوباره دست از پا خطا کند با پاسخی ویران کننده و غیر قابل تصور موجه می‌شود.

فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه موضوع هسته‌ای تنها یک بهانه بود و دشمن امروز روی سناریوی اغتشاش داخلی برنامه‌ریزی کرده است، افزود: دشمن با جنگ شناختی به میدان آمده است و لذا باید بصیر و هوشیار بود چرا که دشمن روی اذهان و افکار کار می‌کند تا اهدافش را پیاده کند.

وی به عوامل پیروزی ملت ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: ایمان به خدا، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام مردم و اقتدار و توان نظامی نیروهای مسلح از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بود.

عابدی با بیان اینکه به پای این انقلاب؛ خون‌ها ریخته شده است، تصریح کرد: رزمندگان و جوانان ما در هشت سال دفاع مقدس مقابل دشمن ایستاده و او را شکست دادند و این را در جنگ ۱۲ روزه نیز تکرار و دشمن را مجبور به التماس برای آتش‌بس کردیم.

فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه قدرت موشکی یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار نظام و انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: قدرت موشکی مایه اقتدار و انسجام ما است که حاصل تلاش جوانان این مرز و بوم بوده و دشمن را مأیوس ساخت.

وی با تأکید بر اینکه باید قوی شویم، افزود: نباید ناامید شویم و هرکس باید به وظیفه خود عمل کرده و از اقدام به‌موقع و حضور به هنگام و وحدت و انسجام که خنثی کننده توطئه‌های دشمنان است؛ غافل شویم.

تجلیل از خانواده شهدا و همچنین مداحی در فراق حاج قاسم و شهدای جنگ ۱۲ روزه از برنامه‌های این مراسم بود.

