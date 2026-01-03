به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم ابراهیم عابدی روز شنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شانزدهمین یادواره شهدای زرین شهر میاندوآب در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با بیان اینکه امنیت و آرامش ما مرهون خون شهدا بوده و باید قدردان آن باشیم، گفت: دشمن این را بداند که ما اکنون آماده‌تر از قبل بوده و اگر دوباره دست از پا خطا کند با پاسخی ویران کننده و غیر قابل تصور موجه می‌شود.

فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه موضوع هسته‌ای تنها یک بهانه بود و دشمن امروز روی سناریوی اغتشاش داخلی برنامه‌ریزی کرده است، افزود: دشمن با جنگ شناختی به میدان آمده است و لذا باید بصیر و هوشیار بود چرا که دشمن روی اذهان و افکار کار می‌کند تا اهدافش را پیاده کند.

وی به عوامل پیروزی ملت ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: ایمان به خدا، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام مردم و اقتدار و توان نظامی نیروهای مسلح از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بود.

عابدی با بیان اینکه به پای این انقلاب؛ خون‌ها ریخته شده است، تصریح کرد: رزمندگان و جوانان ما در هشت سال دفاع مقدس مقابل دشمن ایستاده و او را شکست دادند و این را در جنگ ۱۲ روزه نیز تکرار و دشمن را مجبور به التماس برای آتش‌بس کردیم.

فرمانده آماد و پشتیبانی شمال غرب نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه قدرت موشکی یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار نظام و انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: قدرت موشکی مایه اقتدار و انسجام ما است که حاصل تلاش جوانان این مرز و بوم بوده و دشمن را مأیوس ساخت.

وی با تأکید بر اینکه باید قوی شویم، افزود: نباید ناامید شویم و هرکس باید به وظیفه خود عمل کرده و از اقدام به‌موقع و حضور به هنگام و وحدت و انسجام که خنثی کننده توطئه‌های دشمنان است؛ غافل شویم.

تجلیل از خانواده شهدا و همچنین مداحی در فراق حاج قاسم و شهدای جنگ ۱۲ روزه از برنامه‌های این مراسم بود.