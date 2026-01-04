داروخانه ها از دوشنبه بابت خرید دارو «چک» نمی دهند!

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای که ۲۸ آذر ۱۴۰۴ خطاب به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، نوشتند؛ عنوان کردند که در صورت عدم تصحیح قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها، این مؤسسات از ۱۵ دی ۱۴۰۴،‬ از صدور چک در قبال فاکتورهای خرید دارو از شرکت‌های پخش، معذور و پرداخت صورتحساب‌های شرکت‌های پخش دارو را منوط و معطوف به اصلاح قرارداد و وصول نظام مند مطالبات خود از سازمان‌های بیمه گر خواهند نمود.

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داروخانه‌ها دو درخواست مهم دارند، نخست؛ پرداخت‌ها منظم شود و دوم؛ قرارداد با بیمه‌ها اصلاح شود.

وی با عنوان این مطلب که هنوز پاسخی از سوی وزیر بهداشت در واکنش به نامه انجمن داروسازان دریافت نکرده ایم، افزود: از روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، داروخانه‌ها دیگر در قبال خرید دارو از شرکت‌های پخش، چک صادر نخواهند کرد و خریدها به صورت اعتباری خواهد بود.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: یکی از مزایای خرید اعتباری برای داروخانه‌ها، این خواهد بود که حداقل چک‌های آنها برگشت نمی‌خورد تا جنبه کیفری پیدا کند.

احمدی تاکید کرد: اگر شرکت‌های پخش نخواهند به داروخانه‌ها به شکل اعتباری دارو بفروشند، دچار تخلف شده اند.