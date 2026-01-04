  1. استانها
پیام تقدیر آیت‌الله فاضل لنکرانی از سردار رادان و کارکنان انتظامی

قم- عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به زحمات فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امنیت پایدار کشور را نتیجه ایثار و مجاهدت نیروهای انتظامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در تماس تلفنی محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت امیر مؤمنان حضرت علی (ع) و روز پدر، از تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرمانده انتظامی استان قم در برقراری نظم و امنیت، تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: امنیت پایدار کشور مرهون ایثار و مجاهدت نیروهای انتظامی است و این خدمت بزرگ باید همواره مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

