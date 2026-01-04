به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در تماس تلفنی محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت امیر مؤمنان حضرت علی (ع) و روز پدر، از تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرمانده انتظامی استان قم در برقراری نظم و امنیت، تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی را ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: امنیت پایدار کشور مرهون ایثار و مجاهدت نیروهای انتظامی است و این خدمت بزرگ باید همواره مورد توجه و حمایت قرار گیرد.