۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

سود سهام عدالت به‌زودی واریز می‌شود

مدنی زاده وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: آغاز واریز سود سهام عدالت در چند روز آینده انجام خواهد شد.

    نظرات

    • IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      جاماندگان‌چی‌شد

