دریافت 37 MB کد مطلب 6712680 https://mehrnews.com/x3b4Nv ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ کد مطلب 6712680 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ سود سهام عدالت بهزودی واریز میشود مدنی زاده وزیر اقتصاد در گفتوگوی ویژه خبری گفت: آغاز واریز سود سهام عدالت در چند روز آینده انجام خواهد شد. کپی شد
