https://mehrnews.com/x3b4Rt ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵ کد خبر 6712826 استانها البرز استانها البرز ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵ صفحه اول روزنامههای استان البرز دوشنبه پانزدهم دیماه روزنامه های البرز روزنامه های البرز روزنامه های البرز روزنامه های البرز کد خبر 6712826 کپی شد مطالب مرتبط صفدری:اعتکاف فرصتی برای خلوت آگاهانه با خدا و تقویت معنویت اجتماعی است اولین روز اعتکاف در کرج به روایت نوجوانان معتکف صفحه اول روزنامههای استان البرز یکشنبه چهاردهم دیماه حقیآبی: هشدار پایداری جو و افزایش غبار در البرز تا پایان هفته برچسبها استان البرز صفحه اول روزنامه ها صفحه اول روزنامه های استان ها دکه روزنامه
نظر شما