کامران حقیآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی، پایداری جو تا انتهای هفته در استان البرز ادامه خواهد داشت که این وضعیت میتواند موجب افزایش آلایندهها و کاهش کیفیت هوا، بهویژه در مناطق شهری و صنعتی شود.
وی افزود: طبق پیشبینیها، آسمان استان طی روزهای آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات اولیه صبح، پدیده مه رقیق، غبار محلی و در برخی نقاط یخبندان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به روند دمایی استان بیان کرد: کمینه دما در اغلب مناطق استان طی روزهای آینده در محدوده صفر تا ۲ درجه سانتیگراد و بیشینه دما بین ۹ تا ۱۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود و سرعت وزش باد نیز بهطور میانگین حدود ۲۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
حقیآبی با تأکید بر لزوم رعایت توصیهها، خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری جو و انباشت آلایندهها، به شهروندان بهویژه گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی توصیه میشود از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی در پایان از دستگاههای اجرایی خواست تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی کاهش کیفیت هوا در روزهای پیش رو در نظر بگیرند.
