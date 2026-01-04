صفدری:اعتکاف فرصتی برای خلوت آگاهانه با خدا و تقویت معنویت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجید صفدری در جمع دانشآموزان دختر معتکف مهستانی در مسجد الغدیر، اظهار کرد: اعتکاف بهعنوان یکی از مناسک عبادی برجسته در سنت اسلامی، فرصتی متفاوت برای بازگشت انسان به درون خویش و تمرکز بر سلوک معنوی فراهم میکند.
وی افزود: این عبادت با زمانبندی مشخص و حضور در فضای معنوی مسجد، زمینهای مهیا میسازد تا انسان با آرامش و تمرکز بیشتر، مسیر خودسازی و تقویت ایمان را دنبال کند.
امامجمعه مهستان با اشاره به مضامین عمیق ادعیه ماه رجب، بیان کرد: در دعاهای این ماه، ائمه معصومین علیهمالسلام الگویی جامع از بندگی را به ما میآموزند؛ مفاهیمی همچون «صبر شاکرانه»، «عمل برخاسته از خوف الهی» و «یقین عابدانه» که ارکان اصلی سلوک مؤمنانه هستند.
صفدری در خاتمه تصریح کرد: اعتکاف بستر عملی تحقق این آموزهها در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان، بهویژه نسل نوجوان و جوان است و میتواند نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی جامعه ایفا کند.
