به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امیررضا تقی‌لو، کارشناس بازرگانی شرکت سامانه‌های هوشمند کشاورزی والی، درباره محصول جدید این شرکت که در نمایشگاه رونمایی شد، توضیح داد: دستگاه تولیدی شرکت، یک سورتر هوشمند است که در زمینه پردازش و تفکیک خشکبار کاربرد دارد. نوآوری اصلی این دستگاه، تشخیص و جداسازی دانه‌های پسته آلوده به آفلاتوکسین است. این فناوری بر اساس تجربه برگشت خوردن محموله‌های پسته ایران از اروپا طی چند سال اخیر طراحی شد؛ چراکه محموله‌ها به دلیل میزان بالای آفلاتوکسین مورد پذیرش اتحادیه اروپا قرار نگرفته بودند.

کارشناس بازرگانی این شرکت دانش‌بنیان افزود: ایده اصلی از همین مسئله شکل گرفت و شرکت پس از انجام مطالعات و تست‌های تحقیق و توسعه‌ای، توانست دستگاه را به مرحله تولید صنعتی برساند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با یک بار سورت، میزان باقی‌مانده آلودگی به کمتر از ۵ پی‌پی‌بی می‌رسد که پایین‌تر از حد مجاز سازمان غذا و دارو و اتحادیه اروپا است. بدین ترتیب، محصول نهایی بدون ریجکت و بازگشت، آماده صادرات می‌شود.

وی در خصوص صرفه‌جویی ارزی و ارزش اقتصادی محصول توضیح داد: صرفه‌جویی ارزی محصول حدود ۱۵ میلیون دلار برآورد شده است. مشابه خارجی محصول ما بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار قیمت دارد، اما دستگاه ما در ظرفیت بالا (۸۰ و یک تن در ساعت)، حدود ۴۶ هزار دلار می‌شود که تقریباً یک دهم قیمت وارداتی مشابه است.

تقی‌لو درباره سابقه و ظرفیت تولید این دستگاه گفت: شرکت ما از حدود ۲ تا ۳ سال پیش در حوزه دستگاه‌های سورتر ورود کرده و پیش از آن در خط فرآوری گل زعفران فعالیت داشت. در سال مالی گذشته، ۱۴ دستگاه سورتر تولید شد و تاکنون امسال ۶ دستگاه دیگر قرارداد شده است. در حال حاضر، چهار کارخانه در استان‌های کرمان و خراسان رضوی از این دستگاه‌ها برای کنترل آفلاتوکسین استفاده می‌کنند.