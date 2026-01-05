رضایی: خانه امید رزن ظرفیت راهبردی اجرای سند ملی سالمندان است

نجیبه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل اداره بهزیستی برای اجرای مشارکتی «سند ملی سالمندان» اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی، لازم است برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه به‌صورت جامع، هدفمند و بین‌بخشی انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲.۶ درصد جمعیت شهرستان رزن، معادل نزدیک به ۱۰ هزار نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند و این آمار، ضرورت توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی به مسائل اجتماعی، درمانی و حمایتی این قشر را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی رزن با بیان اینکه جلسات منظم شورای سالمندان و کمیته‌های تخصصی مرتبط در سال جاری برگزار شده است، گفت: در این جلسات موضوعاتی از جمله حمایت‌های اجتماعی، صیانت از حقوق سالمندان، دسترسی به خدمات درمانی و بیمه‌ای و همچنین ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

رضایی با اشاره به نقش زیرساخت‌های اجتماعی در تحقق اهداف سند ملی سالمندان، «خانه امید رزن» را یک ظرفیت کلیدی دانست و ادامه داد: این مرکز که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ افتتاح شده، می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه اجتماع‌محور، نقش محوری در افزایش مشارکت اجتماعی، توسعه تعاملات گروهی و توانمندسازی سالمندان ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: خانه امید رزن بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی ویژه سالمندان است و می‌تواند به‌صورت هدفمند در ارتقای سلامت روان، نشاط اجتماعی و احساس تعلق این قشر ارزشمند مؤثر باشد.

رئیس اداره بهزیستی رزن با تأکید بر مسئولیت دبیرخانه‌ای این اداره در حوزه سالمندان تصریح کرد: بهزیستی شهرستان آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاه‌ها، دوره‌های آموزشی و توانمندسازی ویژه سالمندان، پیشکسوتان و بازنشستگان را در خانه امید برگزار کند و در این مسیر، همکاری صندوق بازنشستگی و سایر نهادهای مرتبط ضروری است.

رضایی در پایان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بین‌دستگاهی برای اجرای اثربخش سند ملی سالمندان گفت: تحقق اهداف این سند نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، مراکز درمانی و سازمان‌های مردم‌نهاد است و اداره بهزیستی شهرستان رزن آمادگی دارد نقش محوری خود را در این همکاری ملی ایفا کند.