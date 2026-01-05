به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی دوشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با وقوع آتش‌سوزی در کارخانه آمل، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و امدادی استان به‌سرعت به‌کار گرفته شد. هماهنگی‌های لازم برای حضور هواپیماهای اطفای حریق ایلوشین و انجام آبگیری آن‌ها نیز صورت گرفت، اما با تلاش بی‌وقفه نیروهای آتش‌نشانی و امدادی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از استفاده از هواپیماها صرف نظر شد.

وی با قدردانی از عملکرد نیروهای عملیاتی اضافه کرد: همکاری و سرعت عمل تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی موجب شد تا از گسترش خسارات جلوگیری شود و شرایط به حالت عادی بازگردد.

استاندار مازندران تأکید کرد که این حادثه بدون هیچ‌گونه تلفات جانی مهار شد و مسئولان مرتبط، ضمن بررسی علت وقوع آتش‌سوزی، اقدامات لازم برای جلوگیری از حوادث مشابه را در دستور کار قرار داده‌اند.