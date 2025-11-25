  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

آتش سوزی خودروی زانتیا در کمربندی آستارا؛ راننده نجات یافت

آستارا- رئیس آتش‌نشانی شهرداری آستارا از آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی زانتیا بر اثر سرعت غیرمجاز و برخورد با گاردریل در کمربندی این شهر خبر داد و گفت: خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت.

سهند نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه، با دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کمربندی آستارا، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری آستارا به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس آتش‌نشانی شهرداری آستارا گفت: خودروی زانتیا به دلیل سرعت غیرمجاز با گاردریل برخورد کرد و در پی شدت حادثه دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی بلافاصله وارد عمل شدند و ضمن مهار شعله‌ها، مسیر را ایمن‌سازی کردند.

نعمتی ادامه داد: راننده خودرو با وجود مصدومیت از میان شعله‌ها نجات یافت و توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

رئیس آتش‌نشانی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است و شهروندان باید با رعایت مقررات، از وقوع سوانح دلخراش جلوگیری کنند.

