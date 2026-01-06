  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

پایان ۳ روز اعتکاف دختران در امامزاده هاشم بن علی(ع) آران و بیدگل

کاشان - سه روز اعتکاف دختران در امامزاده هاشم بن علی(ع) آران و بیدگل به پایان رسید.

تصویربردار: سیدشهاب مرتضوی

