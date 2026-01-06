https://mehrnews.com/x3b5KV ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳ کد خبر 6714955 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳ پایان ۳ روز اعتکاف دختران در امامزاده هاشم بن علی(ع) آران و بیدگل کاشان - سه روز اعتکاف دختران در امامزاده هاشم بن علی(ع) آران و بیدگل به پایان رسید. دریافت 74 MB تصویربردار: سیدشهاب مرتضوی کد خبر 6714955 کپی شد مطالب مرتبط دانشآموزان دختر شیروانی از حس و حال در اعتکاف خود گفتند سه روز مناجات خالصانه با خدا در مسجد جامع شیروان به پایان رسید با اتمام آیین معنوی اعتکاف خانوادهها به استقبال معتکفین رفتند برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف 1404 آران و بیدگل
